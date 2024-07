La strategia rimane la stessa:. Laha già registrato la disponibilità del jolly tedesco. L'incasso dalla vendita disarà utilizzato per tentare i vice campioni d'Europa, che hanno ricevuto interesse anche dal Chelsea per l'ex Salisburgo. Tuttavia, è improbabile che il Borussia Dortmund prenda in considerazione offerte inferiori ai 30-40 milioni più bonus.Una cifra simile potrebbe essere richiesta dal Porto per(brasiliano con passaporto portoghese), anch'egli nel mirino della Juventus insieme al compagno di squadra Francisco, figlio dell'ex laziale Sergio. Tutte ali di qualità, ma ovviamente alternative tra loro per una questione di prezzo. La Juventus inizierà trattative per Adeyemi e col Borussia Dortmund, ma è pronta a spostare l'interesse verso Oporto se necessario.Sancho rimane sempre in cima ai pensieri della Juventus, ma servirà un po' di pazienza per ingaggiarlo in prestito, soprattutto ora che il Manchester United ha reintegrato l'ex Borussia Dortmund. Giuntoli ha già l'accordo di Sancho, vicino a trasferirsi a Torino a gennaio, e salvo sorprese positive spera di chiudere l'operazione durante i saldi, tipicamente intorno a Ferragosto.La Juventus ha già occupato i due slot extracomunitari (Adzic e Douglas Luiz) e ora può ingaggiare solo un giocatore con passaporto inglese o albanese. Il prescelto è Sancho, e il suo arrivo in prestito non escluderebbe quello di Adeyemi (o Galeno), permettendo così alla Juventus di avere due ali al prezzo di una.