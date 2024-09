La Juventus si prepara ad approvare il bilancio al 30 giugno 2024. Il club bianconero infatti ha reso noto un aggiornamento legato al calendario finanziario dei prossimi eventi a livello di bilancio. In particolare, come riferisce Calcio&Finanza, i conti legati all’esercizio al 30 giugno scorso saranno approvati dal CdA il prossimo 27 settembre, mentre l’assemblea degli azionisti andrà in scena il 7 novembre."Juventus Football Club S.p.A. rende noto che, in linea con il calendario finanziario, l’Assemblea degli Azionisti è previsto si tenga il 7 novembre 2024 e che la riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 30 giugno 2024 è previsto si tenga il 27 settembre 2024 (anziché il 19 settembre 2024)".