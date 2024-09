Juventus, i numeri della campagna abbonamenti

C'è aria di novità, aria fresca nel mondo. E i tifosi bianconeri vogliono respirarla a pieni polmoni. Lo dimostrano i numeri relativi all'Allianz Stadium, se è vero che alla chiusura della campagna abbonamenti per la nuova stagione, come riportato da Tuttosport, sono state 19.200 le tessere sottoscritte, ovvero oltre il 10% in più rispetto a un anno fa. Un andamento che, seppur non clamoroso, fa intuire appunto quell'entusiasmo già annusato in occasione delle prime due gare casalinghe di campionato, con il Como prima e con la Roma poi, entrambe capaci di far registrare il sold out.Pienone scontato anche per le prossime due partite tra le mura amiche, quella di Serie A contro il Napoli del grande ex Antonio Conte e poi quella di Champions League contro il PSV Eindhoven. A proposito, da segnalare che sono stati più di 8.000 i tifosi bianconeri che hanno acquistato il "Games Pack" - ovvero il formato di abbonamento pensato per tutte le sfide casalinghe della competizione europea - ai quali vanno aggiunti i possessori della versione "Full" che include tutti i match di campionato, quelli della prima fase di CL e anche l'ottavo di finale di Coppa Italia. Il sostegno, insomma, non mancherà alla squadra di Thiago Motta. Che ora deve "ripagare" l'enorme mole di affetto con i risultati.





