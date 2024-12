Cambiaso gioca contro il Manchester City?

Il test decisivo

sta preparando la partita contro ilcon un grande dubbio,La presenza dell'esterno italiano non è ovviamente secondaria considerando la centralità del giocatore e averlo o no può cambiare anche come i bianconeri affronteranno la squadra di Guardiola. Le ultime sulle condizioni di Cambiaso.Gli esami effettuati il giorno dopo Juventus-Bologna hanno subito tranquillizzato Thiago Motta e Cambiaso: il problema alla caviglia, che già aveva prima del match di sabato, non costringerà il giocatore ad una lunga assenza. Anzi, nella giornata di oggiCambiaso può essere convocato e di conseguenza giocare contro il City; se sarà disponibile infatti non è da escludere che a quel punto possa partire titolare, anzi.per capire le sue condizioni e se avrà ancora dolore alla caviglia. Dipenderà quindi dalle sensazioni che avrà Cambiaso alla vigilia. Thiago Motta aspetta, averlo o no cambia molto per la Juventus.