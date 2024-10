Juve Lazio, ecco perché Cambiaso è stato un protagonista

Minuti giocati: 90

90 Tocchi: 77

77 Occasioni create: 5

5 Dribbling tentati (riusciti): 3 (2)

3 (2) Passaggi riusciti: 43/51

43/51 Palle lunghe (precise): 3 (3)

3 (3) Passaggi chiave: 5

5 Contrasti a terra (vinti): 10 (7)

È la storia di chi riesce a coronare i suoi sogni, ma anche. È la storia di chi ci ha creduto, con l'umiltà di ripartire dal basso per conoscere i propri mezzi e superare quelli che erano apparenti limiti. Tutto questo (ma non solo) è il viaggio di, che sta vivendo un momento incredibile nella sua carriera. Il difensore bianconero è diventato un punto di riferimento per Thiago Motta e perin nazionale, dove ha anche trovato un gol dopo appena due minuti.ma sempre con l'aria di chi non si accontenta: Cambiaso si è preso la Juve e ieri sera anche la sua prima. Ma non è finita qui. Per l'ex Bologna, infatti, ieri è stata doppiamente una partita da ricordare: il classe 2000 ha raggiunto infatti le, e non ci sarebbe potuta essere occasione migliore. La partita di Cambiaso, infatti, è stata quella di un leader silenzioso , e anche se le gerarchie di Thiago Motta non sono così rigide, al momento è difficile sostituire il numero 27.Personalità e costanza: la partita di Cambiaso si potrebbe riassumere con questi due concetti. In campo per tutto il match, il bianconero è stato fondamentale in entrambe le fasi per la squadra, come dimostrano i numeri (dati Sofascore).

