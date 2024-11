Le parole di Gianlucaprima della discussione sulla parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti:"Il tema è: c’è una legge dello Stato che dà facoltà alle società di riunire qualora lo ritengono l’assemblea degli azionisti senza la partecipazione fisica ma con delegato designato. Questa è una facoltà, non un obbligo. Il CdA della Juventus continuerà a decidere se riunire l’assemblea con le modalità consuete o con quelle di cui c’è facoltà. Abbiamo ritenuto di cogliere questa facoltà, ma non vuol dire che non ci saranno altr assemblee. Questa è un’assemblea particolare, di azionisti tifosi che vengono per parlare di Juventus, per quello che mi riguarda, in questa assemblea non perdo tempo e non vedo problemi a continuare così".