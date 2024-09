Juventus, il calendario dei nazionali: quando torneranno

Quando rientreranno a Torino i nazionali?

Le partite dei nazionali

Cambiaso, Fagioli, Gatti (ITALIA): Francia-Italia, Israele-Italia.

(ITALIA): Francia-Italia, Israele-Italia. Yildiz (TURCHIA): Galles-Turchia, Turchia-Islanda

(TURCHIA): Galles-Turchia, Turchia-Islanda Danilo (BRASILE): Brasile-Ecuador, Paraguay-Brasile

(BRASILE): Brasile-Ecuador, Paraguay-Brasile Nico Gonzalez (ARGENTINA): Argentina-Cile, Colombia.-Argentina

(ARGENTINA): Argentina-Cile, Colombia.-Argentina Juan Cabal (COLOMBIA): Peru-Colombia, Colombia-Argentina

(COLOMBIA): Peru-Colombia, Colombia-Argentina Savona (ITALIA U21): Italia-San Marino, Norvegia-Italia

(ITALIA U21): Italia-San Marino, Norvegia-Italia Mbangula (BELGIO U21): Kazakistan-Beglio, Scozia-Belgio

(BELGIO U21): Kazakistan-Beglio, Scozia-Belgio Rouhi (SVEZIA U21): Svezia-Gibilterra, Moldavia-Svezia

Prima sosta delle nazionali e primi viaggi in giro per l'Europa e non solo per alcuni giocatori della Juventus. In particolare quattro bianconeri saranno impegnati nelle gare di Nations League, due in Sudamerica per le qualificazioni ai Mondiali più tre chiamati dalle nazionali under 21. Della rosa della Juventus, sono in 10 ad essere stati convocati. QUI tutti i giocatori rimasti alla Continassa. Del gruppo di italiani, Luciano Spalletti ha convocato tre giocatori, ovveroImpegnati in Nations League, così come. Tre bianconeri invece andranno in Sudamerica. Infine i tre giovani impegnati con le nazionali Under 21: Savona, Mbangula e Rouhi, rispettivamente con Italia, Belgio e Svezia.Come al solito, gli ultimi che si metteranno a disposizione della Juve prima della gara con l'Empoli saranno i sudamericani, in particolare Danilo, impegnato fino a mercoledì 11 settembre. Lui, Nico Gonzalez e Cabal rientreranno giovedì o addirittura venerdì per quanto riguarda Danilo. Gli altri invece saranno a Torino qualche giorno prima, tra martedì e mercoledì.