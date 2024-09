IL CALENDARIO DELLA JUVENTUS IN YOUTH LEAGUE

Juventus-PSV Eindhoven: martedì 17 settembre ore 14.00.

Lipsia-Juventus: mercoledì 2 ottobre, ore 16.00

Juventus-Stoccarda: martedì 22 ottobre ore 15.00

Lille-Juventus: martedì 5 novembre ore 16.00

Aston Villa- Juventus: mercoledì 27 novembre ore 14.00

Juventus - Manchester City: mercoledì 11 dicembre ore 15.00

DaUfficializzate date e avversarie della Juventus Under 20 in Youth League.Come per la Champions League, anche la più importante competizione internazionale per club giovanili giocherà una prima fase diversa rispetto alle passate annate: a differenza della "classica" fase a gironi in questa edizione le squadre affronteranno un'unica "Fase Campionato" in cui giocheranno sei partite – tre in casa e tre in trasferta – che coincideranno con le prime sei gare in programma per la Prima Squadra di Mister Thiago Motta.