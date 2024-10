Calendario Juventus in Champions League: date e partite

Juventus-PSV 3-1 (17 settembre 2024)

Lipsia-Juventus (2 ottobre 2024, ore 21.00)

Juventus-Stoccarda (22 ottobre 2024, ore 21.00)

Lille-Juventus (5 novembre 2024, ore 21.00)

Aston Villa-Juventus (27 novembre 2024, ore 21.00)

Juventus-Manchester City (11 dicembre 2024, ore 21.00)

Bruges-Juventus (21 gennaio 2025, ore 21.00)

Juventus-Benfica (29 gennaio 2025, ore 21.00)

La, dopo l'esordio vincente contro ilin, si prepara a tornare in campo nella massima rassegna continentale per affrontare il Lipsia alla Red Bull Arena. Il nuovo format della Champions, infatti, non prevede una fase a gironi, bensì una fase campionato dove ogni squadra gioca otto partite contro otto squadre diverse, di cui quattro in casa e altrettante in trasferta. Di seguito andiamo a scoprire il calendario completo dei bianconeri in Champions League.