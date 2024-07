Juventus, l'analisi del calendario: le date da cerchiare in rosso

Questa mattina è stavo svelato il calendario della Serie A 2024/2025. U n momento che i tifosi aspettano sempre con molta curiosità.Subito una sfida affascinante per Thiago Motta, che affronterà Fabregas. Di seguito l'analisi del calendario con una premessa obbligatoria. Alla fine si devono affrontare tutte ed è impossibile sapere adesso come le varie squadre arriveranno agli appuntamenti.Se l'esordio sulla carta può dare una mano alla Juve per iniziare con il piede giusto, in generale, non sarà una prima parte di campionato banale per Thiago Motta, che sarà subito chiamato a grandi sfide.Il match più atteso dell'anno, quelL'andata si giocherà a San Siro mentre il ritorno è previsto a metà febbraio (16) nel 25esimo turno. Milan-Juve invece si giocherà alla tredicesima giornata, con il ritorno che sarà non molto tempo dopo (21esima giornata).Particolarmente impegnativo, sempre sulla cartaA gennaio la Juve sarà impegnata anche nella Supercoppa insieme a Milan, Atalanta ed Inter. Tra le partite cerchiate in rosso da Thiago Motta anche le due con il Bologna, sua ex squadra. Il grande ritorno del tecnico a Bologna sarà alla 35esima giornata (4 maggio).E il finale di campionato invece come sarà?in trasferta mentre alla 37esima giornata ospiterà l'Udinese. L'ultimo big match per Thiago Motta sarà contro la Lazio, alla terz'ultima giornata.