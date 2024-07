Calendario Serie A, il sorteggio

Calendario Serie A, i criteri del sorteggio

- E’ prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di società: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino, Empoli-Fiorentina

Empoli-Fiorentina - I derby non potranno disputarsi alle giornate 1 e 38 e nel turno infrasettimanale (giornata 10). La Juve quindi non potrà affrontare il Torino in queste giornate.

- Gare tra squadre partecipanti alle coppe europee: le società partecipanti alla Champions League non si incontrano con quelle partecipanti all’Europa League e alla Conference League nelle seguenti giornate: 5ª, 6ª, 22ª, 25ª, 28ª, 32ª e 35ª comprese tra due turni di Competizioni Uefa ‘back to back’.

Serie A, il calendario della Juventus

Tutto pronto per ilche verrà svelato oggi, giovedì 4 luglio alle ore 12:00. Un momento tanto atteso ogni estate e che da il via al nuovo campionato. La prima giornata è in programma nel weekend del 17-18 agosto, l'ultima invece si disputerà il 25 maggio 2025. Segui LIVE suil sorteggio del calendario di Serie A 2024/2025.Dalle 12 sarà svelato il calendario completo della prossima stagione di Serie A. Il sorteggio però non sarà del tutto "libero", ovvero ci sono come ogni anno alcuni criteri per la composizione delle giornate.Come nelle ultime stagioni, il calendario di Serie A sarà asimmetrico, vale a dire che non ci sarà la stessa sequenza tra le partite di andata e quelle di ritorno. Ci sarà comunque un minimo di 8 giornate di distanza tra le gare di andata e ritorno contro la medesima avversaria. Ecco gli altri criteri del sorteggio.La Juventus quindi giocherà sempre in alternanza con il Torino le partite casalinghe e in alcune giornate non potrà affrontare le squadre impegnate in Europa League e Conference League (Roma, Lazio, Fiorentina). Dalle 12 il sorteggio del calendario bianconero.