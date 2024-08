Si inizia a fare sul serio

Sarà un mese di agosto piuttosto impegnativo per la Juventus, destinato a culminare con l'esordio ufficiale in Serie A. Tra amichevoli e campionato, i bianconeri giocheranno ben cinque partite in questo ultimo scorcio d'estate. Si parte sabato 3 agosto contro il Brest in amichevole, per proseguire tre giorni più tardi quando il 6 ci sarà la prima uscita stagionale all'Allianz Stadium contro la Next Gen. L'11, invece, la grande sfida all'Atletico Madrid, a precedere l'inizio del campionato: i bianconeri affronteranno Como e Verona negli ultimi due lunedì di agosto, ovvero il 19 e il 26. Di seguito ecco il calendario completo degli impegni di agosto della Juventus.