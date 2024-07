Todibo Juve, le ultime

Avanti tutta, verso il primo obiettivo. La Juventus guarda al parco dei centrali difensivi e nell’agenda di Cristianoè balzato in testa alle priorità Jean-Clair, anche più di Teunche, certo, resta lì affiancato, per nulla accantonato. Intanto, la squadra di mercato bianconera ha studiato una nuova mossa per cercare id convincere ilIl primo nodo resta quello della formula: la Juventus vorrebbe finalizzare l’acquisto di Todibo con un prestito con obbligo di riscatto. Per avvicinare le parti, i bianconeri sono intenzionati ad alzare la parte fissa da pagare al Nizza per un'operazione che complessivamente toccherebbe i 35 milioni di euro. Lato calciatore, invece, la strada sembra essere decisamente più in discesa. Siamo lontani dal parlare di trattativa sbloccata, ma la Juventus fa sul serio e accelera per Todibo: obiettivo primario del mercato in questa fase.