Approdato alla Juventus il 22 gennaio scorso, Tiago Djaló non ha ancora avuto modo di mettersi realmente in mostra con la maglia bianconera. Reduce da un lungo infortunio subito ai tempi del, ha trovato più difficoltà del previsto nel recuperare la forma fisica e attirare l'attenzione di Massimiliano Allegri.Finora, la sua avventura all'ombra della Mole si riassume in una sola presenza da subentrante, conin panchina, nell'ultima giornata del passato campionato, lasciando la sensazione che il suo futuro sia ancora tutto da scrivere. Considerato da molti un 'oggetto misterioso', il centrale portoghese ha comunque diversi estimatori, tra cui spicca ilSecondo quanto riportato da 'A Bola', il Porto è alla ricerca di un sostituto per Pepe. Il 41enne centrale non rinnoverà il suo contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno, il che significa che sarà necessario trovare un giocatore in grado di colmare un vuoto significativo, non solo numericamente ma anche in termini di esperienza. Il profilo individuato è quello di Tiago Djaló, un giovane difensore con una struttura fisica ideale per le esigenze dei Dragoes.Come riportato da 'A Bola', la Juventus è pronta a cedere Tiago Djaló, ma solo in prestito. Il centrale portoghese ha firmato a gennaio un contratto da tre milioni di euro a stagione e il club bianconero è disposto ad aiutare la squadra che lo valorizzerà, pagando il 70% del suo ingaggio durante il prestito. Il Porto ha preso atto delle condizioni proposte dalla Juventus, ma vorrebbe andare oltre.Il club lusitano desidera garantirsi la possibilità di trattenere il difensore in futuro, integrandolo nel proprio progetto a lungo termine. Tuttavia, considerando la situazione finanziaria attuale, i Dragoes non escludono l'idea di un prestito, purché venga inclusa un'opzione per l'acquisto definitivo.