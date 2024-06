Koopmeiners Juve, la prima offerta

Koopmeiners Juve, la prospettiva futura

La Juventus non si ferma al primo no. La risposta dell'alla prima offerta bianconera per Teunnon è vista da Madama come un muro invalicabile, ma come un possibile spiraglio per il futuro. Il centrocampista olandese è – e resiste -, ai primi posti della lista della spesa stilata da Cristianoper la Juve del futuro.40 milioni di base fissa e bonus intorno ai 5 milioni di euro. Questa la prima offerta della Juventus che dalle parti di Zingonia hanno cordialmente rispedito al mittente. Come detto: non una chiusura netta, ma a queste condizioni non si fa. La Juventus, dunque, dovrà tornare alla carica con un'offerta più convincente.Si dovrà tornare alla carica, ma non a testa bassa, con una strategia studiata. Una strategia che apre ad una doppia strada: da una parte l'inserimento di una contropartita – Soulé e Huijsen i nomi più caldi -; oppure cedere, creare un tesoretto e solo in un secondo momento tornare a bussare alla porta di Percassi. Ecco, non sarà semplice: ma Koopmeiners rimane il pallino di Giuntoli ed è questione di tempo prima che la Juventus presenterà una nuova offerta all'Atalanta.