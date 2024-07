Perché la Juventus vuole vendere Szczesny

Dove può andare Szczesny

La nuova Juventus sta nascendo e a farle compagnia in questo processo è il grande entusiasmo che i tifosi stanno comunicando sui social e dal vivo. Dall’ufficialità dia quelle dei calciatori: Madama prende forma e i più non vedono l’ora di vederla in campo già nelle amichevoli estive. Ma quello di cambiamento ed evoluzione è un processo che si porta dietro anche scelte e sacrifici dolorosi: ne è un esempio la situazione legata aL’ufficialità di Micheleallaspinge ulteriormente Szczesny lontano dalla Continassa. Lo stesso portiere ha di recente dichiarato: "Io rispetto i contratti, ma questa società mi ha dato tanto e se ha bisogno del mio aiuto sono a disposizione". In questa scelta del club, più fattori concorrono: il pesante ingaggio dell’estremo difensore polacco e la maggior propensione dell’ex Monza al gioco palla al piede, caratteristica ricercata da Thiago Motta.Qualche settimana fa, l'ha offerto aun contratto biennale da 40 milioni di euro, ma la Saudi Pro League non è la sua priorità. Il portiere polacco preferisce valutare altre proposte. Recentemente, ilha mostrato interesse, conche ha dichiarato di non avere fretta nel chiudere l'operazione. Tuttavia, il trasferimento è complicato: Szczesny dovrebbe accettare un taglio dell'ingaggio, oppure la Juventus dovrebbe contribuire al suo stipendio in caso di prestito. Inoltre, c'è un indennizzo da pagare alla Juventus. In definitiva, la situazione Szczesny rimane aperta, alla ricerca di una soluzione che possa soddisfare tutte le parti in gioco.