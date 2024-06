Samardzic Juve, la situazione

Samardzic Juve, la stagione del centrocampista

I numeri

Presenze: 34

Minuti: 2.382’

Gol: 6

Assist: 2

Il vicepresidente dell'Udinese,, ha lasciato aperta la possibilità di cedere, affermando: "Se dovessero crearsi le condizioni giuste e ci fosse anche il gradimento del ragazzo, è una delle opzioni che la società valuterà". In altre parole, Samardzic potrebbe davvero lasciare l'Udinese se arrivasse un'offerta convincente.La Juventus, alla ricerca di un rinforzo importante per il centrocampo, sta valutando diverse opzioni. Sei mesi fa, il club ha deciso di rimandare il grande investimento all'estate. Il primo nome sulla lista rimane Teun Koopmeiners dell'Atalanta, ma durante il mercato estivo potrebbe emergere anche la pista Samardzic, come riporta calciomercato.com. La Juventus potrebbe provare a includere qualche contropartita gradita all'Udinese per facilitare l'operazione.