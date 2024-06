Rabiot Juve, i dettagli sull’offerta di rinnovo

Timidamente si alzano le temperature a segnalare l’inizio dell’estate, ma diventare roventi sono le trattative di mercato che aprono la finestra che avrà il suo via ufficiale a luglio. Tra queste c’è quella che riguarda Adrienil cui attuale accordo con la Juventus è in scadenza il 30 giugno, tra poco più di 20 giorni. In un clima di cordialità e collaborazione, le parti provano ad avvicinarsi fino ad arrivare alla stretta di mano, ma ancora manca qualcosa.Come racconta Romeo, in caso di rinnovo di contratto, Adrien Rabiot godrebbe ancora dei vantaggi del Decreto crescita. L’offerta della Juventus è per un accordo pluriennale alle cifre attuali,, ingaggio che era stato aumentato già l’estate scorsa in occasione dell’ultimo rinnovo annuale. Come detto, manca l’accordo e la stretta di mano: l’offerta c’è, si attende la risposta o, eventualmente, una controfferta.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.