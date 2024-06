Madueke Juve, la situazione

Quanto costa Madueke

Non il primo nome in lista – posizione al momento occupata da Jadon Sancho -, ma un profilo da tenere lì, seguire e monitorare. Parliamo di Noni, esterno d’attacco classe 2002 di proprietà del Chelsea e che, secondo Tuttosport, la Juventus avrebbe sondato.Noni Madueke è nome che nella lista dei desideri di Cristiano Giuntoli compare da tempo – da quando giocava al Psv -, e per questo non è da escludere un ritorno di fiamma. Ancor di più se dovesse diventare un’opportunità di mercato: condizione che si può realizzare se il Chelsea riuscirà ad aggiungere alla rosa un esterno offensivo a destra e, di conseguenza, lascerebbe il via libera a Madueke.La valutazione che il Chelsea fa di Noni Madueke si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Prima di affondare il colpo, dunque, sarà necessario completare le cessioni e, per restare in tema di esterni offesivi e Premier League, la Juventus si aspetta un’offerta da 40 milioni per Matias Soulé: tesoretto da reinvestire poi sul mercato.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.