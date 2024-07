McKennie Juve, le ultime

Westoncontinua a rappresentare un enigma per il mercato in uscita della Juventus . Il centrocampista statunitense, attualmente in bianconero, percepisce uno stipendio di circa 2,5 milioni di euro, ma ha richiesto un aumento significativo per il prossimo contratto, che ammonta a circa 5 milioni di euro. Questa richiesta economica ha già causato il fallimento dell'opzione, che aveva mostrato interesse per il giocatore ma non è riuscita a trovare un accordo soddisfacente, nel contesto dell’operazione che ha portatoalla Juve.Le alte richieste di McKennie potrebbero ora mettere in difficoltà anche altre potenziali destinazioni. La Fiorentina, che secondo le cronache starebbe pensando allo statunitense, potrebbe essere dissuasa dal costo elevato dell’ingaggio del centrocampista, rendendo complicata una sua eventuale acquisizione. La situazione potrebbe richiedere ulteriori negoziazioni e aggiustamenti economici per trovare un punto di incontro tra le parti coinvolte.In sintesi, McKennie rappresenta un nodo cruciale per la Juventus e il suo mercato in uscita. Al momento, le alte richieste del calciatore non stanno facilitando le possibili trattative con gli altri club.