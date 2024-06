Polonia-Olanda, la partita di Kiwior

Kiwior-Calafiori, il confronto

I numeri di Calafiori in Italia-Albania

Minuti: 90'

Intercetti: 3

Duelli: 6/3 vinti

Duelli aerei: 3/3 vinti

Tocchi: 117

% passaggi riusciti: 93%

Passaggi chiave: 1

Palloni lunghi: 4/2 completati



I numeri di Kiwior in Polonia-Olanda

Minuti: 90'

Intercetti: 2

Duelli: 6/4 vinti

Duelli aerei: 4/3 vinti

Tocchi: 54

% passaggi riusciti: 68%

Passaggi chiave: 1

Palloni lunghi: 3/1 completati

Kiwior Juve, la situazione

Sui social sono soprattutto i tifosi dell'a farsi sentire e mostrare il proprio malcontento: "Non lo stiamo sfruttando nella maniera giusta, stiamo sprecando il suo talento, speriamo di non venderlo". Gli occhi sono puntati sulla prestazione di Jakub Kiwior che, nel corso della stagione, ha impiegato soprattutto da esterno sinistro. Con la Polonia contro l'Olanda, da braccetto mancino della difesa a tre, ha sfoderato una prestazione di altissima qualità.Arriva due volte vicino alla rete, ma è in fase difensiva che esprime il meglio di sé quest'oggi. Contribuisce ad alzare il muro polacco contro le continue sortite offensive degli olandesi, anche quando provano a dar fastidio tra le linee è bravo a posizionarsi e ricucire le linee. Prestazione ottima: a livello qualitativo, difensivo e di attenzione.La Juventus e il Milan sono interessate a Jakub Kiwior, difensore polacco attualmente all'Arsenal. Oggi, lo scout del Milan, Moncada, sarà ad Amburgo per osservare Kiwior nella partita degli Europei contro l'Olanda. Tuttavia, anche la Juventus è molto interessata, in parte grazie al parere positivo di Thiago Motta, che ha visto crescere Kiwior ai tempi dello Spezia. Se il prezzo per Calafiori fosse troppo elevato, la Juventus potrebbe puntare su Kiwior, il quale vuole lasciare l'Arsenal dopo Euro 2024. Il club inglese lo valuta 25 milioni, ma potrebbe accettare una cifra tra 18 e 20 milioni, come ha riportato questa mattina Tuttosport.