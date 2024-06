Kiwior o Calafiori? Quali sono le intenzioni della Juventus

Non c'è paragone, nella testa della. Potrebbe però palesarsene uno davanti al nuovo muro del Bologna, che davanti a queste prestazioni disi sfrega le mani, ma soprattutto sogna. Sogna che possa rimanere per un'altra stagione, quella della Champions League.Ipotesi che Riccardo non disdegna - ci mancherebbe -, ma che mette oggettivamente in secondo piano. Al primo posto ci sarebbe una scelta di continuità, però legata a. Lacome la grande chiamata che arriva nel momento giusto. Si sente pronto. L'Europeo glielo sta suggerendo ad alta voce.Il muro dei rossoblù è però alto e arriva a quota 50 milioni. Trattasi di base di partenza, senza che le parti abbiano realmente messo giù un piano d'azione. Difficile capire oggi quando e come si possa arrivare a dama, ma allo stesso tempo è facile intuire che il desiderio del calciatore possa essere il game changer della trattativa. La manovra che porta i bianconeri in pole position.Dunque,è un piano B, B di bello e buono. Ma non il preferito. Rappresenterebbe, lui che resta in uscita dall'Arsenal, un'occasione da cogliere qualora non si presentassero concretamente le occasioni per il centrale della nazionale. Al momento, c'è il timore, ma non la certezza che ciò non accadrà. Siamo ancora a metà giugno: c'è tutto il tempo per invertire le rotte pre impostate.