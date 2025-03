Da oggi 'nasce' la Juventus di Tudor

Nasce la Juventus di Tudor

I primi giorni diDi fatto, i campi e le strutture bianconere già le conosceva visto l'anno trascorso nello staff di Andrea Pirlo. Sono cambiati molti volti certo da quando aveva lasciato Torino l'ultima volta, ma ci metterà poco a riprendere familiarità con tutto ciò che lo circonderà da qui al termine della stagione (e chissà).Questo è il terzo giorno del tecnico croato da allenatore della Juve ma somiglia per molti aspetti al primo "vero" giorno. E. Il perché è facile da capire. Lunedì c'erano solo pochi calciatori della prima squadra e molti giovani, ieri invece hanno anticipato il rientro nel giorno libero alcuni "big" comDa oggi torneranno alla Continassa tutti i giocatori impegnati con le Nazionali. Quindi i due statunitensi, Mckennie e Weah, Koopmeiners, Kolo Muani e Yildiz.al netto di coloro che sono indisponibili.

I colloqui individuali



Il lavoro di campo

Insomma,, che magari durerà poco ma che ha un compito "storico". Qualificarsi o non qualificarsi alla prossima Champions League non cambia infatti solo le sorti del tecnico o magari di chi è adesso al "comando" sportivo dei bianconeri, ovvero Cristiano Giuntoli, ma può cambiare un pezzo del futuro prossimo del club, che a seconda del raggiungimento o meno dell'obiettivo, modificherà strategie dentro e fuori dal campo. Tudor continuerà a lavorare sull'aspetto mentale: completerà il giro di colloqui individuali con chi ancora deve "conoscere" e magari ne farà altri con chi ha già avuto modo di parlare. Ci si attende anche un nuovo discorso alla squadra dopo quello già fatto nei giorni scorsi. Adesso ci sono tutti e tutti hanno "bisogno" di sentire i concetti espressi dal tecnico, magari anche più forti di quelli già espressi.Ma oltre a tutto questo,, uno snodo già da non poter sbagliare per mettere ancora più in salita la corsa Champions e soprattutto per non iniziare con il piede sbagliato il corso con il nuovo allenatore. Posizioni in campo, richieste specifiche, interpretazione della gara, dall'allenamento di oggi parte il lavoro di Tudor a 360 gradi.