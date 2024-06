Sancho Juve, la situazione

La stagione di Jadon Sancho

1 – Doku 4.1 (66%)

2 – Sancho 3.7 (49%)

3 – Vinicius 3.7 (51%)

4 – Kvaratskhelia 3.6 (57%)

4 – Martinelli 3.3 (47%)

I numeri

Presenze: 24

Minuti: 1.593’

Gol: 3

Assist: 3

Un passo indietro per farne due avanti, per uscire dal pantano e ripartire. È quello che ha fatto Jadon Sancho a gennaio: ha lasciato ilper tornare al. Fuori rosa e in rotta totale con l’allenatore ten Hag, l’esterno inglese è ripartito da casa per dare una scossa alla sua carriera che si era impigliata su uno scoglio che sembrava quasi insormontabile. Quasi, perché la testa fa la differenza e protetto dal calore del muro giallo, Sancho è rinato, fino ad arrivare in finale di Champions League, da protagonista.A gennaio i primi abboccamenti e tentativi, poi il nulla di fatto. Jadon Sancho resiste da tempo nella lista dei desideri della Juventus e di Cristiano Giuntoli fino a, secondo quanto riportano le cronache in questi giorni, fare un balzo in avanti, in pole position, per la sessione estiva di mercato. A convincere è il secondo Sancho, proprio quello rinato a Dortmund, quello che si è lasciato alle spalle l’esperienza di Manchester. Ma proprio lì dovrà tornare, solo per il momento, visto che i Red Devils hanno confermato ten Hag e una convivenza tra i due appare ad oggi impossibile. È in uscita, quindi, e rappresenta un’opportunità di mercato che non si può almeno non valutare.Per raccontare la stagione di Jadon Sancho non si può che prendere a riferimento la seconda parte, vista la prima passata ai margini dello United. Andando ancora più nel dettaglio, l’ala inglese è il secondo calciatore della passata edizione della Champions League per dribbling completati a partita.E per allargare, le statistiche nel corso della stagione magari non saranno entusiasmanti; ma danno l’idea di un motore importante che dopo essere stato fermo a lungo è pronto a ripartire. Se la Juventus e Thiago motta cercano un profilo che possa portare velocità, dribbling e fantasia sulla trequarti: beh, non stupisce che in cima alla lista dei desideri ci sia Sancho.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.