Sancho Manchester United, la decisione sul pre campionato

Sancho Juve, cosa cambia

Jadon Sancho ha tenuto un incontro positivo faccia a faccia con l'allenatore Erikquesta settimana, durante il quale hanno chiarito la situazione che aveva generato alcune tensioni, lo riporta Fabrizio Romano. Entrambi hanno concordato di mettere una pietra sopra il loro disaccordo e di andare avanti, concentrandosi sulla prossima stagione.Dopo l'incontro, Sancho è stato dichiarato abile e arruolabile per le partite di pre-campionato e ha ripreso regolarmente gli allenamenti con la squadra. Questo passo avanti è cruciale per il Manchester United che potrebbe tornare a contare sull'esterno offensivo. Cosa succederà nel futuro del calciatore inglese, però, resta ancora un nodo da sciogliere.Il confronto andato a buon fine sarà sicuramente una buona notizia per i diretti protagonisti e magari per i tifosi del Manchester United, meno buona per chi è interessato al profilo come la Juventus . In ogni caso, questo non chiude completamente le porte al mercato e il club bianconero resterà alla finestra in attesa dell’evoluzione della situazione. Per la Juve non è una priorità in agenda, ma una pista che può scaldarsi nelle prossime settimane: adesso la priorità resta vendere gli esuberi.