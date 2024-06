Calciomercato Juventus, Federico Chiesa può partire

Chiesa Juve, dove può andare

Chiesa Juve, l’altra incognita di mercato

Nella lista dei big che la Juventus può sacrificare, Federico Chiesa è adesso al primo posto. I motivi sono diversi e vanno dalle valutazioni tecniche a quel contratto in scadenza nel 2025. Elementi che, se messi insieme, pongono l'attaccante tra le questioni spinose di questa finestra di mercato. E poco valgono, a questo punto, le parole del calciatore a fine stagione, la ferma volontà di restare. Sono passate solo poche settimane ma, oggi, appartengono ad un altro periodo storico e tutto va rivisto.Sono diverse le motivazioni che portano il nome di Federico Chiesa ad essere così chiacchierato sul mercato. C'è, come raccontano le cronache, una incompatibilità tecnica che sarebbe stata sottolineata da Thiago Motta. E poi, soprattutto, il contratto in scadenza nel 2025 e le trattative per il rinnovo che non decollano. Anzi, oggi le parti sembrano decisamente più distanti rispetto a questa prospettiva e alla offerta della Juventus: nuova scadenza fissata nel 2026 e ingaggio fisso alle stesse cifre attuali, circa 5 milioni netti a stagione.Tra le incognite di mercato, la destinazione di Federico Chiesa se dovesse lasciare la Juventus. Il club lo valuta tra i 30 e 35 milioni di euro, impossibilitato ad alzare il prezzo vista la prossima scadenza del contratto. Cifra che, comunque, sembrerebbe essere fuori mercato per la Roma; nonostante De Rossi lo allenerebbe volentieri, nonostante i compagni di Nazionale che vestono la maglia giallorossa, in questi giorni a Coverciano, qualche avance l'avranno anche fatta.Più concreta, al momento, sembrerebbe l'opzione Napoli, con Antonio Conte grande estimatore di Chiesa e con il club partenopeo che, sul mercato, ha una potenza di fuoco decisamente maggiore rispetto alla Roma, a maggior ragione se dovesse concretizzarsi la cessione di Osimhen.Ma non solo Roma e Napoli. Sì, perché Federico Chiesa è profilo apprezzato a livello internazionale. Un nome che potrebbe tornare di moda, anche in Premier League, se dovesse disputare un Europeo di alto livello e scatenare un'asta che, dal punto di vista economico, sarebbe particolarmente gradita alla Juventus.