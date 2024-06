Chiesa Juve, le ultime

Chiesa Juve, dove può andare

Chi prende il posto di Chiesa

Ci siamo,. Come riporta Fabrizio Romano, infatti, l’agente del calciatore,La missione del procuratore sarà quella di esplorare ogni possibile opzione per il futuro di Chiesa che, mai come in questo periodo, è in bilico e da definire.Continua ad essere decisiva la situazione legata al rinnovo di contratto. La scadenza fissata al 30 giugno 2025, e soprattutto le trattative per il rinnovo che non decollano, fanno sì che la Juventus pensi alla cessione. La finestra estiva di mercato, in questo contesto, è l’ultimo momento utile per monetizzare dalla cessione.Come racconta ancora Fabrizio Romano, nessuna decisione definitiva è stata presa e, quindi, la situazione è aperta e da definire. Su Chiesa è forte l’interesse della Roma e, soprattutto, del Napoli di Antonio Conte. La squadra partenopea, al momento, sembra la pista più calda e con la quale l’affare si può davvero concretizzare.Contestualmente, la Juventus pensa anche al sostituto di Federico Chiesa. Se si guarda al mercato, il nome che già da tempo è in cima alla lista dei desideri è quello di Mason Greenwood. Ma non solo calciomercato perché, in casa, c’è un Kenan Yildiz che spinge per prendersi il ruolo da titolare a sinistra, nel tridente che presumibilmente Thiago Motta schiererà.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.