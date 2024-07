Infortunio Berardi, quando può tornare in campo

Berardi Juve, le ultime

Domenico Berardi è fermo dal 3 marzo 2024, quando ha subito un grave infortunio al tendine d'Achille, evento che, tra gli altri, ha avuto come conseguenza la retrocessione del. Questo infortunio non solo ha posto fine alla sua stagione, ma gli ha anche impedito di partecipare agli Europei. Con il Sassuolo ora in Serie B, il club emiliano è costretto a cedere i suoi migliori giocatori che desiderano restare in prima divisione. Berardi, nonostante sia una leggenda per il Sassuolo, non fa eccezione.Il suo desiderio di continuare a giocare al massimo livello potrebbe portarlo a cercare una nuova squadra nella massima serie. La sua partenza segnerà la fine di un'era per il Sassuolo, ma rappresenterà anche un'opportunità per Berardi di rimettersi in gioco e dimostrare il suo valore in un nuovo contesto competitivo, continuando la sua carriera ai massimi livelli.Per la rottura del tendine d'Achille, i tempi di recupero sono generalmente di circa 9 mesi. Berardi, operato a marzo, potrebbe tornare in campo tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025. Tuttavia, il ritorno al miglior stato di forma e al ritmo partita richiederà ulteriore tempo. Solo nella seconda parte della prossima stagione sarà completamente abile e arruolabile, pronto a rientrare pienamente nelle competizioni e contribuire alla sua squadra con il livello di prestazioni a cui è abituato.Berardi è un obiettivo di lunga data della Juventus e ora c'è una concreta possibilità di acquisirlo, anche se la decisione sarà presa più avanti. I bianconeri potrebbero anche considerare Jadon Sancho del Manchester United, disponibile in prestito. L'acquisto di Berardi dipenderà dalle sue condizioni fisiche, poiché deve recuperare dall'infortunio al tendine d'Achille. Il suo addio al Sassuolo sembra imminente, con il suo valore di mercato in calo a causa dell'infortunio, dell'età (30 anni il 1º agosto) e della retrocessione del club. Attualmente, il Sassuolo potrebbe chiedere al massimo 20 milioni di euro per il trasferimento.