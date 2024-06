Di Lorenzo Napoli, come è andato l’incontro

Di Lorenzo Juve, la situazione

Si è appena concluso un incontro di circa due ore tra Antonio, Giovannie Mario, agente di Giovanni, riguardante il futuro del capitano del. Il dialogo tra le parti è stato sereno, ma interlocutorio, come riporta Sky Sport.Giuffredi, agente di Di Lorenzo, ha spiegato i motivi del malessere del suo assistito, citando diverse vicende accadute durante la stagione e successivamente, che hanno portato Di Lorenzo a valutare la possibilità di lasciare Napoli. Dal canto suo, il nuovo allenatore partenopeo, Antonio Conte, ha ribadito che Di Lorenzo è imprescindibile per la squadra. Adesso toccherà a Giovanni Manna provare a ricucire lo strappo e verificare se ci siano le condizioni per andare avanti insieme.Da parte sua, la Juventus continua a monitorare gli sviluppi della vicenda. Giovanni Di Lorenzo , infatti, è ormai da tempo nella lista dei desideri per la finestra di mercato estiva. Nel caso in cui la spaccatura con il Napoli non si ricomponesse, Cristianopotrà affondare il colpo.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.