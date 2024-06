Juventus, occhi puntati su Mitaj

Chi è Mario Mitaj

Mitaj Juve, profilo e numeri

Il profilo

Età: 20 anni

Altezza: 1,80m

Nazionalità: Albania/Grecia

Piede: sinistro

Valore di mercato (Transfermarkt): 2 milioni



I numeri stagionali

Presenze: 27

Minuti: 1.339’

Gol: 0

Assist: 0

C'è il chiasso e l'allegria dei tifosi che stanno affollando le città della Germania, i fischi dei direttori di gara, le parole di calciatori e tecnici. Tra i suoni di Euro 2024 , in sottofondo, anche le matite che scrivono veloci sulle distinte: si parte dai moduli, dall'individuare in che posizioni e con quali compiti giocano i calciatori. Sono gli osservatori dei club che non possono mancare in una competizione come l'Europeo e tra questi, quelli della Juventus Alcuni osservatori della Juventus saranno presenti questa sera per il match Italia-Albania. Nella lista di Cristiano Giuntoli non c'è solo l'attaccante Broja, ma anche l'esterno Mario Mitaj. Mitaj, che possiede il passaporto greco-albanese, ha attirato l'attenzione grazie alla sua capacità di giocare su tutta la fascia con grande personalità, nonostante abbia appena 20 anni. Il calciatore era già stato seguito da vicino al Tardini di Parma, in occasione dell'amichevole contro il Cile che l'Albania perse per 3-0, in cui Mitaj fu uno dei pochi a salvarsi, ricevendo i complimenti di Sylvinho, come già era accaduto nell'altra sconfitta in amichevole contro la Svezia.Classe 2003, giovane ma già maturo e con ancora grandi margini di miglioramento. Mario Mitaj si è messo in mostra e ha acceso su di sé i riflettori di diversi top club, tra questi la Juventus. Buona struttura fisica, è alto 1,80m, si è dimostrato abile nelle due fasi: in copertura così come quando occorre spingere. Gioca sulla corsia di sinistra dove può sfruttare il suo piede mancino per arrivare sul fondo e mettere il pallone nel mezzo. Nato, calcisticamente, nell'AEK Atene, nell'estate del 2022 si è trasferito alla Lokomotiv Mosca.