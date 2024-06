Morata Juve, la situazione

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Vero, citazione piuttosto abusata quella della canzone di Antonello Venditti, ma come non può venire alla mente se si parla di Alvaro Morata e la Juventus ? I gol, i ricordi delle vittorie e l'affetto dei tifosi: un calciatore che è diventato figura iconica della recente storia bianconera, nonostante per due volte abbia lasciato Torino. E per una terza può tornare:Di recente, le parole di Alvaro Morata suono risuonate forti dalle parti di Madrid: i Colchoneros cercano attaccanti e lui non sente più la fiducia del club. Vuole cambiare aria e in caso di trasferimento gradirebbe tornare in Italia. Fosse per lui, tornare in Italia coinciderebbe con il rivestire la maglia della Juventus.Intenzione chiara, assist servito, bisognerà vedere se la Juve vorrà segnare il goal a porta vuota. Dal punto di vista economico, un ulteriore aiuto: la clausola da 12 milioni di euro che lo libererebbe dall'Atletico Madrid. Ancor più invitante se ci fosse la possibilità di inserire uno scambio, magari proprio quel Moise Kean che a gennaio fu ad un passo da vestire la maglia rojiblanca.Come detto, un'ipotesi da monitorare e non scartare a priori. D'altronde, la Juventus potrebbe rivoluzionare il proprio pacchetto di attaccanti e Alvaro Morata rappresenta un usato sicuro, economico: insomma, un'opportunità.