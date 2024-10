Juventus-Cagliari, cosa è successo dopo il goal di Marin

Nei minuti finali il Cagliari è riuscito a segnare il goal del pareggio su calcio rigore, trasformato da Marin. Rigore concesso da Douglas Luiz che è intervenuto in ritardo su Piccoli in area di rigore.Dopo la rete, i giocatori del Cagliari hanno esultato vicino al settore più caldo dell'Allianz Stadium, sotto la Curva Sud causando la reazione dei tifosi presenti. Sono volati in campo 2-3 bicchieri. Rigore che secondo l'ex arbitro, Luca Marelli, è stato giusto concedere: "Episodio al limite ma per me è calcio di rigore".