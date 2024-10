Una partita che sembrava in totale discesa si trasforma, all'improvviso, in un incubo. Il film disi può riassumere così. Come la più cocente delle beffe, come la più classica delle missioni fallite.Proprio così, perché dopo il 3-0 al Genoa e la straordinaria prova di Lipsia, la Juventus doveva e poteva dare continuità ad un momento decisamente positivo e che invece è culminato nel più atroce, sportivamente parlando, degli scenari.Fallito l'appuntamento con la seconda vittoria consecutiva, dunque, così come si è interrotta la striscia di partite senza subire goal in campionato, spezzata dal rigore di Marin maturato a due minuti dal novantesimo.Un pareggio dal sapore di sconfitta, perché quelli di oggi sono oggettivamente due punti persi proprio per come è maturato l'1-1 dell'Allianz Stadium. Una sfida dove gli episodi hanno pesato tantissimo: dalla chance per il 2-0 fallita da Vlahovic a porta vuota, all'ingenuità di Douglas Luiz, costata il penalty del pareggio.Errori che si pagano solitamente a caro prezzo. E così è stato. Una doccia fredda che può essere considerata parte integrante del percorso, ma che a caldo lascia un retrogusto decisamente amaro proprio alle porte della sosta che, ora, anestetizzerà gli impegni dei club per quindici giorni. Tempo nel quale ci sarà tempo, forse troppo, per rimuginare.





