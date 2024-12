Juventus-Cagliari, come sta Luvumbo?

La Juventus scenderà in campo domani sera all'Allianz Stadium di Torino per la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari di Davide Nicola. C'è però grande attesa tra i sardi per capire quelle che sono le condizioni di Zito Luvumbo verso la sfida dello Stadium.Il giocatore si è fermato a causa di un infortunio alla caviglia. Successivamente si è rivelato essere una distorsione alla caviglia sinistra. Il classe 2002 verrà valutato in queste ore ma al momento sembra difficile possa essere della partita.