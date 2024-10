Juventus-Cagliari, i bianconeri sono la bestia nera dei rossoblù

La Juventus affronterà il Cagliari nella prossima giornata di campionato. Sarà una partita importante per i bianconeri, che vengono da due vittorie convincenti contro. Dalla trasferta in Germania gli uomini di Motta devono senza dubbio prendere la grinta con cui hanno risposto alle difficoltà, oltre alla determinazione con cui sono scesi in campo sin dall'inizio. Il Cagliari, dall'altra parte, arriva forte del successo per 3-2 contro il. Tuttavia storicamente la Juventus è una bestia nera per i sardi, soprattuttoIl dato fa sorridere la, perché i bianconeri sono la squadra con cui i sardi faticano di più fuori casa. La Juve, infatti, è la squadra con cui il Cagliari ha la peggior percentuale di vittorie tra i club affrontati più di dieci volte: il 4,8%. In 42 gare in trasferta, infatti, ci sono state solo, accompagnate da 26 sconfitte e 14 pareggi.