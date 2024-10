Match in discesa dopo pochi minuti: eccola, la partita che voleva la. Ed eccolo, l'altro gol di Dusan: con il, all'Allianz Stadium è un 1-0 più che meritato. Anzi: avrebbe potuto fare pure qualcosa in più, la squadra di Thiago Motta, che almeno dopo Lipsia dà una conferma nient'affatto scontata. Cioè: sta bene, fisicamente e mentalmente.Per il resto, le certezze ormai si sprecano, pure a centrocampo: è una proprietà relativamente commutativa. Non è cambiare l'ordine degli addendi, ma cambiare proprio gli addendi che fornisce la stessa somma. Savona è una certezza, Conceicao è sempre pericoloso. E Motta sorride, perché non c'è nient'altro da fare.