Juventus-Cagliari, le parole di Thiago Motta a Mediaset

Una vittoria convincente per la Juventus, che batte 4-0 il Cagliari e accede ai quarti di finale di Coppa Italia, dove affronterà l'Empoli. Nel post partita, Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Mediaset affrontando diversi temi, dai nuovi ruoli all'impiego di Koopmeiners e la prestazione dei bianconeri.'Abbiamo fatto una buona prestazione, il pubblico è sempre con noi: ha la libertà di esprimere le proprie sensazioni con rispetto. Questi ragazzi stanno attraversando una situazione che conosciamo nel modo giusto, cercando sempre di fare quello che vogliamo. A volte siamo capaci di avere risultati positivi, a volte non è successo, ma questa è l'esigenza di una squadra come la nostra: abbiamo il livello per fare queste prestazioni, come ha fatto oggi Nico Gonzalez e Douglas Luiz l'altra sera. Insieme a chi gioca sempre aiuteranno tantissimo la squadra ad alzare il livello'.'Ha fatto bene, uscita perché ha giocato con l'influenza e ha aiutato la squadra, dimostrando professionalità e interesse per il gruppo. Tutti un'ottima prestazione. Mi piace ovunque, per questo gioca. Ha tecnica, qualità fisica e mentale e nella difficoltà cresce, aiuta e reagisce nel modo giusto: senza lamentarsi e senza alibi. Dà il suo massimo e quando la squadra funziona è perché lui sta bene, e viceversa. Che giochi come 10, 8 o 6 non cambia: può fare tutto come ha fatto all'Atalanta. L'importante è averlo in forma, è un top player sia dentro che fuori dal campo'.'Se non ci fossero stati gli infortuni non avremmo avuto bisogno di Locatelli come centrale. Nell'emergenza è importante averlo in diverse posizioni, non faccio mai giocare un giocatore in un ruolo di cui non è convinto, e per Kenan è la stessa cosa. Ha un presente meraviglioso e un futuro straordinario davanti a lui. Quando gioca nella trequarti è molto creativo, ma deve migliorare perché ho visto anche tante palle perse. Mi danno tante alternative importanti, come Nico Gonzalez che è entrato prima come numero 10 e poi ha proseguito come prima punta'.





