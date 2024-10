Juventus-Cagliari, i tre aspetti che preoccupano

Senza Bremer tre goal subiti

Emergenza attacco

Un pareggio che fa arrabbiare, eSi, sono due punti buttati via e che non consentono alla Juventus di tenere il passo del Napoli, con anche il sorpasso dell'Inter in classifica, aspettando il Milan. Ma è presto per preoccuparsi della classifica e i bianconeri sono comunque lì. L'1-1 in casa con il Cagliari però lascia delle domande ed è sicuramente un passo indietro rispetto alla trasferta di Genova, per non parlare della notte di Champions contro il Lipsia.A prescindere dal pareggio, che ovviamente mette tutto in una luce diversa, la Juventus ha mostrato di essere ancora una squadra in evoluzione e con margini di crescita, in particolare nella gestione di alcuni momenti della partita. E' mancato il cinismo nel chiudere il match e l'esperienza nel riuscire comunque a portare a casa il risultato. Ecco, in generale,giocate. I bianconeri non vincono in Serie A davanti ai propri tifosi dalla gara d'esordio contro il Como. Poi tre pareggi con Napoli, Roma e Cagliari. Un solo goal in tre partite, decisamente poco.Dai pochi goal - oltre ai risultati sottotono - in casa, alle reti subite, che sono diventate tre in più nelle ultime due gare.Ecco, da quando il brasiliano è uscito ad inizio di Lipsia-Juventus, i bianconeri hanno subito tre reti. Un caso? Certo, due sono su rigore, ma oggi, c'erano già state avvisaglie di una maggior fragilità difensiva prima del pareggio. E questo nonostante un'altra prova convincente di Gatti e Kalulu ma è evidente che senza Bremer, la Juve deve capire come ritrovare la solidità.Infine, uno sguardo alle prossime settimane.Di fatto, Thiago Motta, a meno di qualche cambiamento tattico, dovrà puntare di nuovo su Mbangula, che è apparso in difficoltà nelle ultime uscite. Ma soprattutto non avrà cambi offensivi per la sfida con la Lazio. Sarà chiamato ad inventarsi qualcosa, ma avrà tempo per pensare.