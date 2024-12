C'è una possibilità che Carlopossa giocare titolare nella gara di Coppa Italia di questa sera tra, anche se resta un’ipotesi meno probabile. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il terzo portiere bianconero sarebbe rientrato nel ballottaggio per un posto tra i pali, ma il favorito rimane Mattia Perin. L’ex portiere del Genoa, considerato una garanzia per la competizione, ha finora offerto prestazioni solide ogni volta che è stato chiamato in causa. Pinsoglio, amatissimo all’interno dello spogliatoio per la sua leadership e carisma, potrebbe comunque avere una chance qualora Thiago Motta decidesse di concedergli spazio.