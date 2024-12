Una gara praticamente perfetta, che ha messo in luce unaconvincente, equilibrata e spietata, capace di conquistare i quarti disenza nemmeno eccessivi sforzi. Il match di ieri sera contro ilha lasciato tante risposte positive a Thiago Motta, che finalmente ha anche avuto la possibilità di fare qualche "vero" cambio a gara in corso rimanendo soddisfatto dell'apporto di tutti. Una notte, insomma, che ha ripagato anche i tifosi dopo la deludente striscia di pareggi degli ultimi tempi e che si spera possa rappresentare un'iniezione di fiducia per i prossimi impegni.