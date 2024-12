Juventus-Cagliari, una chance per Fagioli?

Lascenderà in campo domani sera all'Allianz Stadium di Torino per la sfida di Coppa Italia contro il. Thiago Motta tra le mura amiche del JTC della Continassa sta preparando la sfida. Chi non sarà a disposizione oltre ad Andrea Cambiaso e Jonathan Rouhi è anche il centrocampista brasiliano. Quindi, come potrebbe ridisegnare il centrocampo l'allenatore della Juventus?In assenza di Douglas Luiz potrebbero salire le possibilità di vedere una maglia da titolare per Nicolò Fagioli. Il centrocampista italiano poco impiegato in questa stagione da Thiago Mota al punto che si susseguono le voci riguardo un suo possibile addio già nel mercato invernale. Domani potrebbe proprio essere l'occasione di Nicolò di dimostrare il suo valore e risalire nelle gerarchie di Thiago Motta. Oppure di attirare su di sè gli occhi di ulteriori estimatrici.





