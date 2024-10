Arbitro: MARINELLI

Assistenti: DI IORIO – BAHRI

IV: SACCHI

VAR: PATERNA

AVAR: MARINI

Juventus-Cagliari, la moviola LIVE

Appuntamento all'Allianz Stadium per la sfida travalevole per la settima giornata di Serie A. Le due squadre hanno ottenuto una vittoria nell'ultimo turno, rispettivamente contro Genoa e Parma. I bianconeri impegnati anche in Champions League pochi giorni fa, vogliono provare a concludere questo primo mini ciclo di partite nel migliore dei modi ottenendo il terzo successo consecutivo.Segui su IlBianconero la moviola di Juventus-Cagliari con i principali episodi arbitrali. QUI il LIVE della partita. I principali episodi della partita tra Juventus e Cagliari.- Reiterata trattenuta ai danni di Yildiz e gialloIl portoghese va giù in area di rigore dopo un contatto con Obert. L'arbitro opta per la simulazione ed estrae il secondo giallo.- Intervento in ritardo di Douglas Luiz su Piccoli e rigore che viene assegnato dopo la review al VARTrattenuta su Luvumbo e giallo anche per Cambiaso- Intervento in ritardo ai danni di Gaetano e giallo- Evidente trattenuta ai danni di Augello e cartellino giallofallo su Zortea e primo giallo del matchLa Juve protesta per un altro tocco di mano in area da parte di Obert: il braccio però è attaccato al corpo e il direttore di gara non ravvisa gli estremi per il secondo penaltyMano di Luperto in area di rigore sul colpo di testa di Koopmeiners: l'arbitro va a rivederla al VAR e assegna il calcio di rigore alla Juventus.3' - Gatti interviene su Augello dopo aver toccato la palla. Rischio cartellino giallo ma per Marinnelli è tutto regolare.





