Juventus-Cagliari, la moviola live

Torna in campo la Juventus, che giocherà nuovamente all'Allianz Stadium dopo il match di campionato. La parola d'ordine per i bianconeri è riscatto, necessario dopo il pareggio contro il. La Juve punta a vincere contro il Cagliari, che ha già giocato a Torino in questa stagione. Nel match contro i rossoblù, infatti, si era conclusa l'imbattibilità in campionato dei bianconeri, con il gol su rigore diche aveva bloccato il risultato finale sull'1-1. Sarà dunque un'occasione molto importante per gli uomini di Thiago Motta, che devono puntare a tornare a vincere presto. In caso di successo, la Juventus affronterà, che ha superato il turno eliminando la Fiorentina. A dirigere il match tra Juventus e Cagliari saràdella sezione di Teramo. Il direttore di gara verrà coadiuvato dagli assistenti. Il Quarto Ufficiale sarà, mentre al VAR ci sarà, conin qualità di AVAR.55' - Rete annullata a Dusan Vlahovic: sul lancio di Thuram il serbo era in posizione di fuorigioco, e la bandierina si è alzata poco dopo che il pallone è entrato in rete17' - Gioco momentaneamente fermo: Lapadula ha subìto un colpo involontario al volto da McKennie





