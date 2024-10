Le quote di Juventus-Cagliari

Lasi rituffa in campionato dopo la trionfale trasferta di Champions contro il Lipsia, dove le difficoltà e gli imprevisti non hanno comunque impedito ai bianconeri di strappare un importante successo in ottica qualificazione. Il tutto a seguito di un’altra vittoria, nell’ultimo turno di Serie A, arrivata contro il Genoa, un 3-0 senza storia aperto da Vlahovic e chiuso da Conceicao nel finale. Ilè reduce da due successi: contro la Cremonese, in Coppa Italia, e contro il Parma nell’ultimo turno di A. I bookmakers non hanno dubbi sulla favorita per questo incontro.- Tra le tante buone notizie emerse dal campo, Thiago Motta dovrà tuttavia fare i conti con la gestione delle energie e con alcune assenze pesanti come quella di Bremer. Secondo Betclic, comunque, la Juve rimane nettamente avanti nei pronostici, con una quota vittoria di 1.37 (1.35 su Planetwin365), con il pareggio a 4.85 e il successo in trasferta dei sardi a 8.75. L’Under 2.5 è stimato a 1.78, mentre l’Over 2.5 è a 1.80.- L’ultimo scontro diretto in campionato tra Juventus e Cagliari giocato a Torino si è disputato lo scorso 11 novembre 2023, quando i padroni di casa si imposero per 2-1, con le reti di Bremer e Rugani. Per i rossoblù, gol della bandiera firmato da Alberto Dossena. La replica del 2-1 è quotata a 7.50 da Betclic.- Dopo la sostituzione all’intervallo contro il Napoli, Dusan Vlahovic si è ripreso con gli interessi decidendo sia la sfida contro il Genoa che quella con il Lipsia. La quota-goal Betclic del serbo per il match con il Cagliari è di 2.15. Alle sue spalle sono pronti a colpire anche Francisco Conceicao, a 3.50, Teun Koopmeiners, a 3.30, Weston McKennie, a 10.00, e Kenan Yildiz, a 3.30. Dall’altra parte, Davide Nicola dovrebbe invece affidare le chiavi dell’attacco a Roberto Piccoli, con quota-gol a 7.00, e a Zito Luvumbo, a 10.00.