Juventus-Cagliari, le probabili formazioni

Juventus-Cagliari, dove vedere la partita

Inizia laper lache affronta ilnegli ottavi di finale. Appuntamento questa sera all'Allianz Stadium, con calcio d'inizio alle 21. I rossoblù, per arrivare a questo punto della competizione hanno dovuto superare la Carrarese e la Cremonese.I bianconeri vogliono provare a confermare il titolo della passata stagione, ottenuto vincendo in finale contro l'Atalanta. Perl'occasione di ritrovare la vittoria dopo il pareggio deludente con il Venezia. Ma con quali giocatori la Juventus scenderà in campo, turnover in vista?Nella Juventus, oltre a Douglas Luiz a meno di sorprese saranno out sia Cambiaso che Rouhi e per questo Thiago Motta può sorprendere in difesa con l'adattamento di Weston McKennie. A centrocampo Nicolò Fagioli spera in una maglia mentre in attacco la Juve andrà con le certezze. CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER LEGGERE LE PROBABILI FORMAZIONI.La partita tra Juventus e Cagliari sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Mediaset e sarà visibile in tv su Italia 1, al canale 6 del vostro televisore (106 in caso di decoder Sky). Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity o sportmediaset.it sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook.