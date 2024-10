Dove vedere Juventus-Cagliari?

Partita: Juventus-Cagliari

Data: 6 ottobre 2024

Orario: 12.30

Canale TV: DAZN

Streaming: DAZN



Le probabili formazioni

Settima giornata di Serie A Enilive, e laè pronta a scendere in campo a pochi giorni da quanto accaduto contro il Lipsia. Eccoci qui, dunque, all'ultimo step prima della sosta. Una sosta che arriva in un momento positivo, per i bianconeri. Attaccati alla vetta della classifica, e a punteggio pieno in Champions League.Per i bianconeri arriva ora il, nello scenario unico dell'Allianz Stadium. La risposta dei tifosi è stata importante: l'impianto torinese è ancora sold out.dovrà fare a meno di diversi infortunati. Come raccontato in conferenza stampa, lanon avrà a disposizione neanche Timothy, che ha provato a recuperare ma "sente ancora dolore". Poi le note più dolenti:ha finito la sua stagione dopo la lesione al crociato, Nico Gonzalez starà fuori invece un mese. Completano l'elenco degli indisponibilie Arek