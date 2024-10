Juventus-Cagliari, le pagelle di Vlahovic

poteva essere nuovamente l'uomo decisivo per lacon il rigore trasformato e invece paga l'errore clamoroso a porta spalancata per il possibile 2-0. L'attaccante serbo è stato bocciato dai giornali proprio per quell'occasione sciupata."Il voto si abbassa perché l’errore, a porta quasi vuota, è pesantissimo. La Juve passa dal possibile 2-0 al finale in cui rischia di perdere. Macchia così una buona prestazione", scrive il Corriere dello Sport. "Se la partita si fosse chiusa al primo tempo si sarebbe beccato una sufficienza ampia e convinta: più che per il rigore, per la precisione negli appoggi. Se... Invece l’errore della ripresa, con Scuffet a terra, è troppo grave per non pesare doppio sul voto", il commento invece di Tuttosport.