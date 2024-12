Vittoria importante per la Juve, che con un 4-0 al Cagliari supera gli ottavi e si qualifica per il prossimo turno. Ai quarti l'avversario sarà, che ha sconfitto la Fiorentina nelle scorse settimane. I bianconeri hanno archiviato la pratica con un successo necessario, soprattutto dopo l'atmosfera tesa che si era creata dopo il deludente pareggio contro il Venezia. La serata di Coppa Italia era dunque il primo di tanti passi per gli uomini di Thiago Motta, e l'allenatore della Juve ha trovato tante risposte. Le quattro reti, inoltre, sono arrivate tutte con un dato curioso:, dall'1-0 di Vlahovic al definitivo poker di Nico Gonzalez.