Juventus-Cagliari, la cronaca LIVE



Juventus-Cagliari, le formazioni ufficiali

Di Gregorio

Savona

Kalulu

Gatti

Cambiaso

Locatelli

Thuram

Conceicao

Koopmeiners

Mbangula

Vlahovic

Passo falso dellache conquista un solo punto all'Allianz Stadium contro ilBianconeri che erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore trasformato da Vlahovic. Il centravanti serbo ha l'occasione per chiudere la gara ma spreca tutto a 15 minuti dalla fine.La pareggia il Cagliari nel finale, sempre su rigore, questa volta causato da Douglas Luiz; non sbaglia Marin. Nel finale espulso Conceicao per simulazione; il portoghese era già ammonito e ha lasciato la Juve in 10.: Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Viola, Makoumbou, Augello; Piccoli.



