Juve-Cagliari, i convocati

1 Perin

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Nico Gonzalez

15 Kalulu

16 McKennie

17 Adzic

19 Thuram

21 Fagioli

22 Weah

23 Pinsoglio

29 Di Gregorio

37 Savona

51 Mbangula

La Juventus , che ha trionfato nell'ultima edizione della Coppa Italia, è pronta a esordire nell’edizione 2024/2025 del torneo. I bianconeri, dopo aver alzato il trofeo nella passata stagione, affronteranno il Cagliari nella serata di oggi, martedì 17 dicembre 2024, alle ore 21:00, presso l'Allianz Stadium di Torino. La partita, valida per gli ottavi di finale, promette emozioni e grande agonismo. Mister ha già diramato la lista dei convocati per questa importante sfida contro gli isolani, con l’obiettivo di proseguire il cammino in Coppa Italia e difendere il titolo conquistato.